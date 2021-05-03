/629684/بعد-أزمة-خصم3-نقاط-قرار-جديد-من-الإسماعيلي-بشأن-كورونا

اتخذ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، قراراً بخضوع الفريقبالنادى لمسحة كورونا مرة واحدة لكل مباراتين فى الدورى، بعد قرار اتحاد الكرة بتحمل الأندية لتكاليف المسحات، وذلك بسبب رغبة إدارة النادي في توفير النفقات.

فيما قد أجري الدراويش مسحة كورونا قبل مواجهة الإنتاج الحربى التى فاز بها الفريق بهدفين دون رد وجاءت نتيجتها سلبية للفريق.

و ينتظر إيهاب جلال المدير الفني للفريق نتيجة العينة التي اجرها وذلك بعد إصابتة بفيروس كورونا.

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والجدير بالذكر ان اخر مواجهات الإسماعيلي كانت أمام فريق الإنتاج الحربي والتي انتهت بنتيجة 2/0 لصالح الدراويش.

موعد مباراة الإسماعيلي

ويستعد فريق الإسماعيلي لمباراته أمام فريق الجونة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف يوم الأربعاء المقبل.

سجل شكري نجيب هدف التقدم لصالح الإسماعيلي خلال الشوط الأول للمباراة بعد أن أرسل أحمد مصطفى تمريرة رائعة خلف المدافعين من خارج منطقة الجزاء استلمها مهاجم الدروايش داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة في أقصى الزاوية اليسرى في مرمى الإنتاج الحربي.

واحرز أري بابل هدف الإسماعيلي الثاني في الدقيقة 85 من أحداث الشوط الثاني بعد مرور رائع من لاعب وسط الفريق، لينتهي الشوط الثاني والمباراة بفوز الدروايش بثنائية دون رد.

ويحتل الأسماعيلي المركز الـ15 برصيد 17 نقطة من أصل 19 مباراة خاضها الفريق.

ومن ناحيه اخري أكد الإعلامى علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادى الاسماعيلي بأن اتحاد الكرة لم يخطر الاسماعيلي بخصم أى نقاط من رصيده ، مؤكدا بأن قرارات لجنه الانضباط بخصوص قبول طعن الإسماعيلي شكلا ورفضه موضوعا بسبب انه لم يكن هناك قرارا بخصم نقاط وان موضوع خصم نقاط مرتبط بحل الموضوع بين الإسماعيلي ونجوم المستقبل.