/629686/أحمد-بهاء-شلبي-الشراكة-بين-مصر-وألمانيا-تدعم-المشروعات-الصغيرة-بقيمة-3مليون-يورو

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن الموافقة على قرار الخطابات المتبادلة بين مصر وألمانيا لخلق شراكة للوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للاتفاق على الأسس العامة للمنحة، بلغت قيمتها 3مليون يورو في إطار دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

شراكة لخلق الوظاىف بين مصر وألمانيا

ولفت النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى الإتفاق مع وزارة الصناعة للوقوف على تفاصيل المنحة، والعمل على تعظيم الاستفادة منها، فضلا عن تحديد الصناعات المستفيدة من المنحة.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

واشار النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، إلى أن المنحة تشمل عقد دورات تدريبية للمستشارين الألمان، لافتًا إلي الدور المحوري الذي تقوم به المشروعات الصغيرة فى دعم الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب.

وتجدر الإشارة إلي أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإشتراك مع مكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية.