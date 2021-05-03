/629687/عضو-اللجنة-التنفيذية-للزمالك-مصريين-على-رفع-العقوبة-عن-إمام-عاشور

صرح إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية للزمالك، أن مصرون على رفع عقوبة إمام عاشور، إذا كانت المشكلة على ميراث مع أحمد مجاهد لما وصلت العقوبة إلى ذلك.

وقال إبراهيم عبد الله فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم":”محمد الشناوى حارس مرمى الأهلي، وقعت عليه عقوبة إيقاف 4 مباريات وتم تخفيضها لمباراة واحدة، بينما إمام عاشور تم تصويره داخل غرفة خلع الملابس وداخل غرفة خلع الملابس يحدث الكثير، ورغم رفضى لهذا التصرف، نادى الزمالك يجب أن يعاقبه ولكن لا نسمح بأن يذبحه الاتحاد، أرسلنا تظلما للاتحاد، باليد والفاكس، وكل الأمور مسجلة بالثوانى، ومصريين على رفع العقوبة عن إمام عاشور.

بأمر موسيماني.. الأهلي يطارد صفقة سوبر في الميركاتو الصيفي

وأستكمل :”نحن مصرون علي رفع عقوبة إمام عاشور إذا كانت المشكلة علي ميراث مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لما وصلت العقوبية إلي ذلك.

ووأصل:” في النادي يعملون لأجل أن يخرجوا فيديوهات للاعبى الأهلى مطابقة لفيديو إمام عاشور، ولكن هذه ليست القضية، القضية هى هما فاكرين نادى يتيم مالوش حد يسأل عليه.

وأضاف قائلاً:” فى ظل لوائح الاتحاد المصرى لكرة اليد لم يكن مطلوبا منا أن نجرى أى تحليل كورونا قبل المباراة وتحليل إبراهيم المصرى كان سلبيا يوم المباراة ولذلك ليس لدينا دليل ضد الأهلي، واعترفنا بأن الزمالك من أهدر الفوز، تمنيت لإبراهيم المصرى الشفاء العاجل هو أو أى لاعب.

وأختتم حديثة قائلاً:”أحترم اتحاد اليد انه منح الزمالك بطولة الدور وذلك لأني كنت فارق عن الأهلى، ولكن اعتراضي ان لايحق أن تمنح الأهلى لقب الكأس، الوقت الضائع الذى احتسبه جهاد جريشة فى مباراة بيراميدز ولم يستكمله سنطالب بتطبيق اللائحة حتى لو كانت تقر بإعادة المباراة.