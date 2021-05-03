/629688/قائمة-باريس-سان-جيرمان-أمام-مانشستر-سيتي-بإياب-دوري-الأبطال

تنطلق صافرة بداية مباراة إياب النصف نهائي لدوري أبطال أوروبا، غداً في الثلاثاء في الساعة التاسعة مساء، والتي تجمع بين الفرنسي باريس سان جيرمان والإنجليزي مانشستر سيتي، ويشهد علي اللقاء ملعب الاتحاد، معقل فريق مان سيتي.

وجاء ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بقائمة فريقة أمام مانشستر سيتي في الغد في لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

قائمة باريس ىسان جيرمان:

كيلور نافاس - ريكو - سايداني - راندريمامي - باكير - كيمبيمبي - ماركينيوس - ديالو - فلورينزي - داجبا - كيهير - كورزوا - هيريرا - دانيلو - رافينيا - فيراتي - باريديس - نيمار دا سيلفا - سارابيا - دراكسلر - دي ماريا - مويس كين - إيكاردي - مبابي .

نتيجة مباراة الذهاب:

حقق مانشستر سيتي الفوز علي أصحاب الأرض باريس سان جيرمان، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء ذهاب الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، علي ملعب حديقة الأمراء معقل فريق باريس.

أهداف مباراة الذهاب:

تقدم أصحاب الأرض باريس سان جيرمان في نتيجة المباراة في الدقيقة 15 من عمر المباراة عن طريق البرازيلي ماركينيوس، من خلال ركنية نفذها نيمار، وأرتقي عليها ماركينيوس وأسكنها الشباك علي يمين مواطنه إيدرسون حار مانشستر سيتي.

عاد مانشستر سيتي في نتيجة المباراة في الدقيقة 64 من عمر المباراة، عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تمريرة بطيئة طولية علي مرمي باريس ونافاس يخطئ في التعامل معها وتسكن الشباك.

سجل الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 71 من عمر المباراة، من خلال ضربة حرة مباشرة علي حدود منطقة الجزاء، نفذها بمهارة من وسط حائط باريس وتسكن الشباك علي يمين نافاس، ليتقدم الفريق في النتيجة بعد تأخر الفريق في نتيجة المباراة.

تشكيل باريس سان جرمان في المباراة :

في حراسة المرمى : كيلور نافاس.

في خط الدفاع : فلورينزي، ماركينيوس، كيمبيمبي، باكير.

في خط الوسط : باريديس، فيراتي، جانا.

في خط الهجوم : دي ماريا، مبابي، نيمار.