دوت الخليج يرصد كشف حساب النائبة أميرة صابر خلال 120 يوم عمل برلماني

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كادر نسائي واعد بتنسيقية شباب الأحزاب.. تنطلق من أرضية وطنية ولا تدخر جهدا لصالح المواطنين تبرهن الكادر النسائي البارز في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة أميرة صابر، على مدى الجودة التي تتمتع بها تركيبة وتشكيلة مجلس النواب الحالي، والذي يضم عقليات شابة لها رؤى تسعى لتصويب وتعديل الأداء الحكومي من مقاعد المعارضة أمثال النائبة أميرة صابر، التي تملك منطلقات وطنية تدفعها للعمل البرلماني الدؤوب بشكل مستمر.

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