/629693/المتحدث--الرسمي-للأهلي-نشكر-الرئيس-السيسي-على-الدعم-والخطيب-يدرس-كل-ما-يخص-الاستاد-الجديد

أكد شريف فؤاد المتحدث بإسم النادي الأهلي، أن حلم جميع الأهلاوية كان إنشاء ستاد خاص بالنادي وأصبح هذا الأمر لم يعد حلما وإنما حقيقة، وكانت جميع مجالس الإدارت تبحث على تفعيل هذا الطلب والحلم الخاص بالجميع.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن": مجلس الإدارة الحالي تمكن من إنهاء كافة الإرتفاعات الخاصة بتنفيذ ها المشروع والعمل مع كل الطرق القانونية، وهو الأمر الذي كان له تأخير خارج عن إرادة الجميع، وأن الكابتن محمود الخطيب تمكن من إنهاء جميع الموافقات من القوات المسلحة والهيئة العمرانية".

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وأستكمل: "هناك مكتب إستشاري عالمي سينتهي من تسليم المجسم النهائي خلال 4 أشهر قادمة، ومدة بناء الاستاد ستكون حوالي 5 سنوات، ونتوجة بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعمة للرياضة المصرية".

واضاف: "تمويل ستاد الأهلي يحتاج إلى دراسة وهناك أفكار وأطروحات وتواجد شركات عالمية تريد تميل هذا الاستاد، وسيتم إختيار الأفضل خلال الأيام القادمة، وهناك أفكار من خارج الصندوق ولا يهتم بهذا الأمر لأنه يرى أنه سهل للغاية".

واختتم حديثة: "حتى الأن ستاد الأهلي فقط وهذا هو المسمى النهائي حتى الأن، ومن الممكن اختيار الشخصيات على المدرجات المتواجدة داخل الملعب والتي تسع إلي 50 ألف متفرج، ودائما نحترم ونهتم برأي الجماهير والجماهير سيشاركنا في كل ما يحدث داخل الاستاد، وسيتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن كل ما يخص الاستاد بشفافية كاملة".

موعد مباراة الأهلي

يدخل النادي الأهلي مباراته اليوم أمام فريق غزل المحلة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

الأهلي يدخل اللقاء، بعد تعثر أخير بالتعادل أمام الجونة بهدف لكل فريق، ويريد مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على زعيم الفلاحين، لمواصلة ملاحقة الزمالك على صدارة الترتيب.

الأهلي يأتي في المركز الثاني من ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة بعد لعب 16 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب 18 مباراة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.