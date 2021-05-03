موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21 والإعادة

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شهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20 بطولة الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبدالعزيز أحداث مأساوية من تعرض زوجة زكريا لورم أدى إلى استئصال الرحم، ووفاة الضابط الشهيد أحمد الرفاعي، واستغناء خيرت السبكي عن بدلته العسكرية وإطلاق لحيته، وكانت المفاجأة الكبرى هي ظهور الفنان ماجد الكدواني في نهاية الحلقة 20 من المسلسل، ما جعل متابعي المسلسل حارصين على معرفة موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21، لمتابعة أحداث الحلقة الجديدة.

دوت الخليج يرصد مواعيد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21 وموعد الإعادة على شبكة قنوات on، بعدما تفاقمت العمليات البحثية عن مواعيد المسلسل.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21

يعرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21 على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة الثانية صباحًا، والثلاثة والنصف عصرًا، كما يعرض على قناة ON دراما في الساعة 10.15 مساءً، ويعاد الساعة الرابعة فجرًا، والساعة 11.30 صباحًا، و4.45 عصرًا.

ويتخطي عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 21 القنوات المصرية ليصل إلى عرضها على قنوات عربيه منها قناة أبو ظبي في الساعة 11 مساء، وقناة ART حكايات الساعة 11 مساءً، والإعادة 7 صباحًا و3 مساءً.

أبرز أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20

أُصيبت زوجة زكريا "كريم عبدالعزيز" بسرطان في الرحم، فاتجه زكريا وزوجته نادية إلى العيادة للاطمئنان على صحتها، فأخبرهم الطبيب أن الورم خبيث ولابد من جراحة لاستئصاله، أجرت نادية العملية بنجاح، وأخبر الطبيب زكريا أنهم استأصلوا الرحم وأنها ستحتاج إلى جلسات كماوي لاستكمال العلاج.

انفصل خيرت السبكي عن الشرطة، وتقابل الضباط الجاسوسين حنفي وزميله معه، ليخبرهم خيرت أنه قرر إطلاق اللحية والاستغناء عن بدلة الضابط، وأخبرهم عن ضرورة التحرك وتجنيد شباب وتحديد أهدافهم لتنفيذ أو عملية إرهابية تثبت أنهم مقاتلين، لأن وجودهم بجانب الدكتور وكريم ليس له فائدة.

استشهد أحمد الرفاعي بسبب عملية تفجيرية، واجتمع خيرت بباقي الجماعة وأخبرهم أنهم سيتحركوا في التاسعة مساءً إلى العريش ليجروا المبايعة مع شخص يدعى حذافى الأنصاري، ومن ثم يأتوا بالسلاح وينفذوا أول عملياتهم الإرهابية.

أجرى يوسف الرفاعي تحريات حول طبيب الأسنان، الذي يجتمع عنده بالعيادة الضباط المنشقون، وأوضحت التحريات أن الملازم خيرت السبكي انقطع عن العمل، ومن ثم أعطى اللواء رفعت يوسف أمر بالقبض على الدكتور والتحقيق معه، وعندما علم خيرت ومن معه بوقوع كريم والدكتور بقبضة قوات الأمن فروا هاربين إلى العريش.

وانتهى مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20، بظهور ماجد الكدواني ليحل محل اللواء رفعت "رياض الخولي" بعد تقاعدته.