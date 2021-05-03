/629695/كارثة-البرلمان-ينتفض-بعد-واقعة-فك-صواميل-السكة-الحديد-لبيعها-خردة

وصف النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عرض بعض وسائل الاعلام لفيديو لمجموعة من الأطفال يقومون بفك صواميل قضبان السكك الحديدية، للقيام ببيعها بالكارثة مؤكداً ضرورة التصدى بكل حسم وقوة لهذه الظاهرة الغريبة التى لاتقل خطورة عن الارهاب

اعمال تخريبية يجب التصدي لها

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، إنه يجب على جميع المؤسسات بالدولة التصدى لهذه الظاهرة مؤكداً ان المسئولين بمرفق السكك الحديدية لن تكون لديهم القدرة وحدهم على مواجهة هذه الاعمال التخريبية التى ربما تكون هى السبب الرئيسى فى حوادث القطارات وخروج بعض عربات القطارات عن القضبان.

معرفة هوية الأطفال والبحث عنهم

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من المجلس القومى للطفولة والأمومة دراسة هذه الظاهرة من مختلف جوانبها مؤكداً ضرورة نشر هذه الفيديوهات على أكبر نطاق من مختلف وسائل الاعلام والتوصل الى الاطفال الذين قاموا بها ومعرفة جميع اسرهم لكشف هويتهم ومعرفة جميع الحقائق التى تدفعهم لمثل هذه الاعمال الاجرامية التى تسبب فى كوارث وحوادث خطيرة للقطارات تؤدى الى مقتل وإصابة المئات من المواطنين الأبرياء.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين لقد اندهشت من كشف هذا الموضوع من الفريق كامل الوزير وزير النقل لهذا الملف فى بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان ولكن عندما شاهدت هذه الفيديوهات فإننى أؤكد ان الامر جد وفى غاية الخطورة اذا لم يتم التوصل بحلول عاجلة ومحاكمة كل من يقومون ويحرضون على القيام بهذه الجرائم التى لاتقل خطورة عن الارهاب