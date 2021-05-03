حامل المسك.. الأزهرى: الذنوب تورط الإنسان.. وحسن الأخلاق سبيله للنجاة 

جدة - نرمين السيد - وأضاف الأزهرى خلال حديثه فى برنامج "حامل المسك" المذاع عبر الراديو 9090، أن سيدنا موسى طلب من الله 5 أشياء، وجاء ذلك فى قوله تعالى: "رَبِّ اشْرَحْ لِى صَدْرِى وَيَسِّرْ لِى أَمْرِى وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى يَفْقَهُوا قَوْلِي"، مؤكدًا أن تلك المطالب، يجب أن تتحقق فى كل داعية إلى الله.





وأكد أن صدر الإنسان ينشرح إذا صفا مع الله، ونحن كبشر نصل إلى ذلك بالعصمة من الذنوب، إذ لو تورط الإنسان فى المعاصى يضيق صدره لأنه يعلم أنه مقصر مع الله.

وشدد الأزهرى على أن ذكر الله، والصلاة، والزكاة، وغيرها من الأعمال الحسنة، هى الطريق الوحيد للوصول إلى صفاء الصدر.