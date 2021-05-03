صور.. إصابة سيدة وطفليها فى حريق شقة غرب الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ورد بلاغ لغرفة عمليات حى العجمى يفيد نشوب حريق فى شقة بشارع البستان بطريق "الإسكندرية- مطروح" الساحلى، وانتقل مسئولى الحى وضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ. وتبين من المعاينة نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بالعقار المشار إليه بسبب ماس كهربائى، ما أدى لامتداد النيران لملابس بشرفة شقة بالطابق الأول بذات العقار. أسفر الحريق عن تفحم بعض محتويات الشقة وإصابة سيدة وطفليها بحروق بسيطة فى الوجه والذراعين، وتم نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام لتلقى العلاج اللازم. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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