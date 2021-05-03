معرض روسيا في ذاكرة الكاريكاتير المصري بالقاهرة

يقام حاليا في المركز الثقافي الروسي بالقاهرة معرض" روسيا في ذاكرة الكاريكاتير المصري".

وتم افتتاح هذا المعرض بحضور يوري ماتفييف الوزير المفوض لسفارة روسيا في مصر واليكسي تيفانيان مدير البيوت الروسية في مصر وصبري سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ومكسيم روبين مستشار السفارة الروسية بمصر والفنانين عبد الله الصاوي، مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير، و محمد عبلة و عمر الفيومي وسمير عبد الغني و عادل بنجامين.

يضم هذا المعرض الأعمال الأصلية لمجموعة من المبدعين المصريين والتي تسجل للتاريخ قدرة الفن المصري على مواكبة الأحداث العالمية.