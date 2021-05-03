يقام حاليا في المركز الثقافي الروسي بالقاهرة معرض" روسيا في ذاكرة الكاريكاتير المصري".
وتم افتتاح هذا المعرض بحضور يوري ماتفييف الوزير المفوض لسفارة روسيا في مصر واليكسي تيفانيان مدير البيوت الروسية في مصر وصبري سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية ومكسيم روبين مستشار السفارة الروسية بمصر والفنانين عبد الله الصاوي، مؤسس مشروع ذاكرة الكاريكاتير، و محمد عبلة و عمر الفيومي وسمير عبد الغني و عادل بنجامين.
يضم هذا المعرض الأعمال الأصلية لمجموعة من المبدعين المصريين والتي تسجل للتاريخ قدرة الفن المصري على مواكبة الأحداث العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معرض روسيا في ذاكرة الكاريكاتير المصري بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.