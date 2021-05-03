تقرير جهاد جريشة عن مباراة الزمالك وبيراميدز: لم يخرج أي لاعب أبيض عن النص

كشف مسؤولو اتحاد الكرة أن تقرير الحكم جهاد جريشة الذى أدار مباراة أمس بين الزمالك وبيراميدز بالدورى العام لا يدين لاعبى الأبيض بعد المشهد الذى ظهر عقب نهاية المباراة.

وقال مسؤولو الجبلاية، إن تقرير جريشة تضمن أن لاعبى الزمالك اعترضوا على إنهاء المباراة دون أن ينتهى الوقت الضائع، وأوضح الحكم لهم أنه احتسب الوقت الضائع كاملا، لكن لم يخرج أى لاعب منهم عن النص أو يرتبك سلوكاً غير رياضى أو يتفوه بلفظ خارج.

وتعادل فريقا الزمالك وبيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن مباريات الجولة الـ19 للدوري، تقدم بيراميدز بهدف أحرزه عبد الله السعيد، لاعب بيراميدز، في الدقيقة 39 وتعادل بن شرقي في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 12 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 33 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفا.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 26 هدفا وسكنت شباكه 18 هدفا.