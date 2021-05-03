/629703/عايز-اشتغل-قصة-حزينة-لشاب-جامعي-يرفع-لافتة-ويبحث-عن-فرصة-عمل

شاب في ريعان شبابه، تملئه الطاقة ويظهر الحماس على وجهه، ولكن الدنيا لا تعطي الإنسان كل شيء كما يقول أجدادًا.

ضاقت به الدنيا، ويبدو أنه بحث على فرصة عمل لوقت طويل للغاية، ولكنه لم يجد مكان يقدم له خدماته ويأخذ بدلًا منه قوت يومه يواصل من خلاله العيش بطريقة طبيعية يشتري ما يجعله قادرًا على مواصلة الحياة.

الشاب الرائع قضى سنوات عدة في مراحل التعليم المختلفة، حتى وصل إلى المرحلة الجامعية وأنهاها ولكنه بعد كل ذلك لم يحصل على فرصة عمل. يبدو أنه طرق الكثير والكثير من الأبواب ولم يجد أي حل، وبعدها وقف الشاب، والذي يبدو أنه في بداية الأربعينيات من عمره، يمسك بورقة مكتوب عليها: "أنا عايز اشتغل.. حاصل على دبلوم تجارة"، وأردف بعدها رقم هاتفه الشخصي للاتصال به.

أمسك الشاب باللافتة يرفعها أمام المارة، ووقف بجوار جامعة المستقبل في منطقة التجمع، وتحديدًا أمام الجامعة الأمريكية، فهل من مساعد أو مستجيب؟