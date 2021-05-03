غادة الضبع: السيسي أعاد تنشيط مكانة المرأة منذ 7000سنة..ووصفها "الأكثر إنجازاً والأقل فساداً"

/629692/غادة-الضبع-السيسي-أعاد-تنشيط-مكانة-المرأة-منذ-7000سنةووصفها-الأكثر-إنجازا-والأقل-فسادا

قالت النائبة غادة الضبع عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن الرئيس السيسي اعاد تنشيط مكانة المرأة منذ 7000سنة، حيث كانت ملكة متوجة على عرش مصر،مشيرة،إلي ثقة رئيس الجمهورية بكفاءة المرأة وقدرتها على انجاز المهام المختلفة،حيث أسند إليها عدد من الحقائب الوزارية الهامة، كما تقلدت المناصب الرفيعة المختلفة على كافة المستويات .

تمكين المرأة سياسيا

وأشادت غادة الضبع عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ،بتمكين المرأة سياسيا من خلال مشاركتها فى المجالس النيابية بنسب كبيرة، مشيرة إلي حصولها على نسبة 25% فى مجلس النواب وهو حق يكفله الدستور للمرأة،إضافة إلي نسبة 5%من المعينات من قبل رئيس الجمهورية،بما جعلها تحصل على 162مقعد برلماني، لافتة إلي حصولها على نسبة 10% فى مجلس الشيوخ.

التشريعات الخاصة بالمرأة

ثمنت النائبة غادة الضبع ،التشريعات التي أعطت المراة العديد من الحقوق والسماح لها بالمشاركة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، إيمانا بدورها المؤثر فى المجتمع المصري،مؤكدة على ان العالم ينظر للمرأة المصرية نظرة تقدير وإحترام،خاصة بعدما اثبتت جدراتها وقدرتها على تولي القيادة فى المناصب المختلفة.

المبادرات الرئاسية الخاصة بالمرأة

ولفتت غادة الضبع عضو مجلس النواب، إلي المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للإهتمام بالمرأة المصرية على كافة المستويات،مشيرة إلي مبادرة دعم صحة المرأة المصرية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

واشارت النائبة غادة الضبع عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إلي أهمية تمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير فرص عمل للمرأة.