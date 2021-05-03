«لفتة طيبة».. فرج عامر يقدم لقاح كورونا بالمجان

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نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”نادي سموحة يقدم خدمة مجانية لأعضاءة للتطعيم ضد مرض. فيروس كورونا ( كوفيد١٩) كل من يرغب في التطعيم يتقدم بارسال اسمة ورقم تليفونةً وعنوانة والرقم القومي الي مدير عام النادي او ايسجل بعيادة النادي او بالنشاط الاجتماعي او بالعلاقات العامة فورا”.

يستعد نادي سموحة لمباراته المقبلة أمام فريق الزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم الخميس القادم في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز 2021.

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حقق فريق سموحة نتيجة جيدة أمام الأهلي وفاز عليه بهدفين لهدف، لكنه تعادل في المباراة التالية مع نادي الاتحاد، ويحتل الأزرق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة.

وحقق بيراميدز تعادلا هاما مع الزمالك بهدف لكل فريق سجل للفريق السماوي بداء عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول للفريق السماوي وتعادل أشرف بن شرقي للفارس الأبيض، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ليمنح فرصة تصدر الدوري الممتاز للنادي الأهلي.

وسجل عبدالله السعيد الهدف الأول بين الفريقين في الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول بعد مهارة ممتازة ومرواغة ناجحة لمحمود الونش مدافع الزمالك قبل أن يسكنها شباك محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض، قبل أن يتعادل أشرف بن شرقي لصالح الفارس الأبيض.

كانت مباراة الزمالك الأخيرة ضد نادي بيراميدز، وتعادل معه بهدف لمثله، وذلك بعد أن تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لمثلهما، ليستمر الفارس الأبيض في الصدارة برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات سموحة كانت أمام فريق الاتحاد السكندري والتي انتهت بنتيجة 2/2.