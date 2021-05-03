ماجد الكدواني وزير حالي..تعرف على شخصيته الحقيقة قبل عرض الاختيار2 الحلقة 21

/629697/ماجد-الكدواني-وزير-حاليتعرف-على-شخصيته-الحقيقة-قبل-عرض-الاختيار2-الحلقة-21

شهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 20 في نهايتها، ظهور الفنان ماجد الكدواني لأول مرة، ولأنه دائمًا يقدم أعمال كوميديا ساخرة، تعجب البعض من ظهوره في مسلسل سياسي درامي بهذا الشكل، ما جعل جميع متابعي الاختيار 2 حارصين على معرفة دور الكدواني في المسلسل.

دوت الخليج يكشف شخصية الفنان ماجد الكدواني الحقيقة في مسلسل الاختيار 2 بطولة الفنان أحمد مكي وكريم عبدالعزيز فضلًا عن كونه رئيس جهاز الأمن الوطني ووزير حالي.

ظهر ماجد الكدواني في الحلقة 20 من مسلسل الاختيار2 بشخصية اللواء محمود شعراوي الذي حل محل، الفنان رياض الخولي الذي يجسد شخصيتة اللواء رفعت بعد تقاعده، وذلك بعد تولي اللواء خالد ثروت منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاجتماعي.

من هو اللواء محمود شعراوي الذي يجسده ماجد الكدواني؟!

اللواء محمود شعراوي ولد في 1959 بمحافظة القاهرة، تخرج من كلية الشرطة في عام 1981، التحق بقطاع الأمن المركزي، ثم شغل منصب رئيس قطاع الأمن الوطني في عام 2015 وحقق القطاع في عهدة عدة ضربات أمنية للعناصر الإرهابية وضبط عدد كبير من حركتي "حسم" و"أجناد مصر" كما تمكن من كشف غموض وضبط المتهمين في معظم الحوادث الإرهابية منها استهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وكنيسة مارمرقس بالإسكندرية.

تدرج الشعراوي في الأمن الوطني حتى وصل إلى مقعد مساعد وزير الداخلية للقطاع، ثم عين مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع المنافذ وبعدها مساعد الوزير للأمن الاقتصادي، وفي 2018 صدر قرار جمهورى بتعيينه وزيراً للتنمية المحلية، في عهد الرئيس السيسي.

قصة مسلسل الاختيار2

الجدير بالذكر، أن مسلسل الاختيار 2 يتناول قصص حياة أفراد من الشرطة المصرية استشهدوا في الفترة مابين 2013 وحتى 2020، كما يتناول العديد من الأحداث خلال تلك الفترة كفض رابعة وغيرها، وظهر عدد كبير من ضابط الشرطة في قطاعات مختلفة بأسمائهم الحقيقة الموجودة في الواقع مثل الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، وكذلك الشهيد المقدم شادي مجدي والمقدم الشهيد أحمد فوزي، والرائد محمد جودة، واستخدم أسماء مستعارة بعض الشخصيات الأخرى لأسباب أمنية، حيث لازالوا يشغلوا مناصبهم في وزارة الداخلية.

أبطال مسلسل الاختيار2

"الاختيار2"، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وأحمد سعيد عبدالغني ورياض الخولي وماجد الكدواني ومحمد علاء وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد فراج، أحمد داش، أحمد فهمي، أشرف عبد الباقي، نضال الشافعي، ماجد الكدواني، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.