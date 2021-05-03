/629699/البياضي-يطالب-تجسيد-بطولات-شهداء-الفرق-الطبية-ضمن-أجزاء-مسلسل--الاختيار-3

قال الدكتور فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب ، عن الحزب المصرى الديمقراطي الإجتماعي، إن نقابة الأطباء اعلنت ، أمس، تسجيل الشهيد رقم ٥٠٠ من الأطباء الذين سبقونا و رحلوا عن عالمنا نتيجة الاصابة بڤيروس كوفيد ١٩ (كورونا).

فريدي البياضى يسلط الضوء على تضحيات الأطباء

وأضاف عضو مجلس النواب، فريدي البياضي" في تصريح له، أن هؤلاء هم أعداد الأطباء البشريين الذين تم اخطار النقابة بهم ، مستطردا "وهناك على الأقل ٥٠٠ آخرين من تمريض و صيادلة و علاج طبيعي و إداريين غير الأطباء الذين لم يتم إخطار النقابة بهم".

وأشار عض مجلس النواب، فريدي اليياضي، إلى أن هذا الرقم الرسمي و هو نسبة مرعبة مقارنة بإجمالي الاعداد الرسمية المعلنة من وزارة الصحة لوفيات كورونا، متابعا : "الشهداء اللي ماتوا دول منهم عدد كبير شباب راحوا و سابوا أطفال و أسر بلا عائل.

وأضاف عضو اللجنة العامة بمجلس النواب ، قائلاً: أنه من غير الممكن في هذا التوقيت الحرج أن تماطل الحكومة في مناقشة والموافقة على قانون يساوي شهداء الفرق الطبية بشهداء الجيش و الشرطة، وكذلك المماطلة في حق دفعتين (١٩،٠٠٠ صيدلي) من خريجي الصيدلة في التكليف، فضلاً عن المماطلة في تقديم تقدير مادي مناسب للفرق الطبية الذين يضعون أرواحهم على كفهم يوماً بعد يوم.

فريدي البياضى: لماذا تتأخر الحكومة فى إظهار بطولات الفرق الطبية

وتساءل عضو مجلس النواب، فريدي البياضي، قائلاً: لماذا تتأخر الحكومة في إظهار بطولات الفرق الطبية في الإعلام والدراما ، متمنياً أن يشاهد مسلسل (الاختيار ٣) يقدم بطولات و دراما شهداء الفرق الطبية كما رأينا بطولات شهدائنا من الجيش و الشرطة ، خاصةً أن بيتر ميمي مخرج الجزئين الاولين هو طبيب خريج كليتي العريقة (القصر العيني).