/629700/الأمن-التركى-يعتدي-على-مصلين-بالفلفل-الحار-فيديو

اعتدت قوت الأمن الشرطية التركية على المصلين القائمين فى عدد من المساجد بالعاصمة أسطنبول، أثناء اعتكافهم مخالفين الاجراءات الاحترازية، فى خطوة لصدهم.

ويظهر فى الفيديو الذى جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، قيام عدد من أفراد الأمن باستخدام الفلفل الحار وبثه فى «أعين» المصلين المخالفين للاجراءات الاحترازية، فى محاولة منهم للخروج من المسجد.

قوات الأمن تعتدى على مواطنين «أتراك»

وحاول المواطنين التصدى لقوات الأمن الشرطية دون جدوى، حيث برز تهجم القوات على المصلين مستخدمين الفلفل الحار، بينما الآخرين يسعون إلى الفرار منهم، والخروج من المسجد.

ووفقًا لما جاء فى البيان الذى أعلنت عنه الداخلية التركية، فإنه جرى اجراءات احترازية جديدة أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا، والتى دخلت حيز التنفيذ مساء الجمعة الماضية، وغلق تام لدور السينما لعدم حدوث تكدس عددي.

قرارت حازمة من الداخلية التركية

وكانت القرارت التى أصدرتها الداخلية التركية تتضمن الحد من ساعات العمل في المطاعم والمقاهي وفرض إغلاق جزئي في عطلات نهاية الأسبوع.

وذكر البيان، أنه سيتم السماح للمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق ومصففي الشعر بالعمل من الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش إلى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، بينما ستفتح المطاعم والمقاهي فقط لبيع الوجبات الجاهزة وخدمات التوصيل.