برنامج رامز عقله طار الحلقة 21.. فنانة شابة أثارت الجدل في رمضان

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برنامج رامز عقله طار الحلقة 21، تصدر محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك مع زيادة العمليات البحثية عن ضحية الحلقة 21 من برنامج رامز عقله طار الذي حصد على العديد من المشاهدات خلال شهر رمضان.

دوت الخليج يكشف ضحية برنامج رامز عقله طار الحلقة 21، بعدما نال رامز جلال من أصدقائه سواء في الوسط الفني، أو المجتمع الرياضي، في تجربته الجديدة.

برنامج رامز عقله طار الحلقة 21

يستضيف رامز جلال الليلة الفنانة الشابة جميلة عوض، التي أثارت حالة واسعة من الجدل على مدار الفترة الماضية، وذلك مع بداية انطلاق مسلسل حرب أهلية حيث جسدت دور الفتاة التي تحمل داخلها حقد وكره لكلًا من حولها لتوقع صديقاتها في العديد من الأزمات والمشاكل المختلفة.

استطاع رامز جلال أن يوقع بالفنانة جميلة عوض من خلال استضافتها في مدينة الملاهي بالرياض، ليتقن الفنان السعودي حسن عسيري دوره جيدًا أثناء حلقات البرنامج، ومن ثم يأتي دور المذيعة سارة مراد التي تقوم بلقاء خاص مع ضيف الحلقة قبل أن تسلمه لرامز جلال في اللعبة التي يفتعل داخلها المقلب.

يعرض برنامج رامز عقله طار بعد رفع أذان المغرب مباشرة على "MBC مصر" الساعة 6:30 مساءً، ويُعاد البرنامج على "MBC مصر" 12:00 منتصف الليل.

آخر أعمال الفنانة جميلة عوض

تشارك الفنانة الشابة جميلة عوض في مسلسل حرب أهلية في دور جديد عليها، حيث ظهرت خلال أحداث المسلسل بشخصية تمارا الفتاة التي تعاني من مرض نفسي بسبب ترك والدتها لها أثناء صغرها وشحن والدها تجاهها، لتتحول إلى فتاة آخرى حينما ترى ثنائي سعيد في حياته لتؤذي العديد من الأشخاص المقربين لها منهم صديقاتها.

الجدير بالذكر، أن مسلسل حرب أهلية من بطولة الفنانة القديرة يسرا، والفنان باسل خياط، والفنانة أروى جودة، وجميلة عوض، ومايان السيد، ومحمود حجازي، سينتيا خليفة، رشدي الشامي، وتأليف أحمد عادل، حوار منة علي القيعي، وإخراج سامح عبد العزيز.