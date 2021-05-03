/629702/غزل-المحله-يشهر-سيفه-أمام-الأهلي-بهذا-القرار

أكد نائب رئيس نادي غزل المحلة حسام عزو، أن الفريق اليوم يطمح وطمع في حصد نقاط مباراة اليوم امام الأهلي، في الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز، والي تنطلق في التاسعة والنصف مساء، ويشهد علي اللقاء ملعب المحلة.

وقال عزو فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "الأهلى لم يأت المحلة منذ 2012، وتواجد الأهلى أو الزمالك أو أى من الفرق الكبرى فى المحلة يوم عيد بالنسبة للجماهير، لم نقدم شيئا رغم وضعنا الحالي، ومواجهة الأهلى كبيرة ولكن لدينا طموح مشروع للفوز".

وأكمل: " خالد عيد من أبناء نادى المحلة، والدعم المقدم له من الموسم الماضى وليس هذا الموسم، لذا وفقنا فى النتائج ومن بداية الموسم خالد عيد مقتنع باللاعبين الذين صعدوا معه من دورى القسم الثانى ووافقنا على قراره لأنه الأدرى بذلك الأمر، وبمجرد أن حصل اللاعبين على ثقة الدورى الممتاز أصبحوا معروفين للجميع، ونتمنى الاستمرار على ذلك”.

وأختتم عزو : “ نادي غزل المحلة أكثر نادٍ ملتزم فى النواحى المادية، ودفعنا آخر مكافأة إجادة عن آخر مباراة أمام بيراميدز، وهناك وعد بمكافأة استثنائية حال الفوز على الأهلي”.

نتيجة مباراة الأهلي السابقة

يدخل الأهلي لقاء اليوم أمام غزل المحلة، بعد تعثر أخير بالتعادل أمام الجونة بهدف لكل فريق، ويريد مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على زعيم الفلاحين، لمواصلة ملاحقة الزمالك على صدارة الترتيب.

قائمة الأهلي أمام غزل المحلة:

محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة من اصل 16 مباراة.

يحتل غزل المحلة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، من أصل 18 مباراة.