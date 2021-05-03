تصدر الفنان محمد إمام الترند على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" خاصة بعد الحلقة 20 التي تعهد فيها لجمهوره بأحداث مفاجأة تكشف لغز المسلسل، حيث كشفت الحلقة عن حقيقة اصل شخصية النمر التي يجسدها محمد إمام، وهو عبدالله ماهر رضوان الذي قتل على يد كبار الصاغة.

دوت الخليج يرصد موعد عرض وإعادة مسلسل النمر الحلقة 21، بعدما تزايدت العمليات البحثية عن الحلقة الجديدة من قبل الجماهير على مدار الساعات الماضية.

أبرز أحداث مسلسل النمر الحلقة 20

جاءت أبرز أحداث مسلسل النمر الحلقة 20، نجاة ملك التي تجسدها الفنانة هنا الزاهد من محاولة والدتها قتلها والتخلص منها، والقبض على الشيمي الذي يقوم بدوره محمد رياض وتم إخلاء سبيله بكفالة، وانتهت الحلقة بفرض الهروب على محمد إمام بعيدًا عن المنطقة بعد خطف سكلانس الذي يجسده محمود حافظ من قبل كبار الصاغة وهم عنتر الحلق، شمس والشيمي.

تلقي "إمام" إشادات واسعة من قبل جمهوره بأداءه في المسلسل والمفاجأت الغير المتوقعة التي يفجرها لهم في كل حلقة جديدة ما جعل الجمهور ينتظر الحلقة 21 من مسلسل النمر الذي ستشهد بداية معارك جديدة في أحداث المسلسل حتى نهايته.

مواعيد مسلسل النمر الحلقة 21

ويعرض مسلسل النمر يوميًا على قناة الحياة الساعة 10:45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 2:00 صباحًا، و1:30 مساء، ويعرض أيضًا على قناة أبو ظبي الفضائية في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

استطاع مسلسل النمر جذب العديد من المشاهدين خلال السباق الدرامي الرمضاني الذي يمتلىء بأعمال مختلفة تربع الكثير منها على عرش “التريند” مع كل حلقة، ليحجز محمد إمام مقعدًا له وسط العديد من الأعمال الدرامية التي لاقت إعجاب الجمهور خلال الموسم الدرامي في رمضان 2021.

يذكر أن مسلسل النمر بطولة النجوم الفنان محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض وغيرهم من نجوم الفن، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.