فيديو.. أم خالد بعد تحقيق مؤسسة حياة كريمة لحلمها: شكرا سيادة الريّس

جدة - نرمين السيد - وقالت "أم خالد"، إنها مطلقة منذ 5 سنوات، ولديها 3 أبناء "خالد فى الصف الثانى الثانوى، وملك فى الصف السادس الإبتدائى، وداليا فى الصف الثانى الابتدائى".
وأوضحت، أنها كانت تصرف على أبنائها من محل أحذية حتى تحكم لها المحكمة بالنفقة، مضيفة: "نفسى ربنا يعوضنى فى أولادى لأنهم بيطلعوا من الأوائل، ويدخلوا طب أو هندسة، ونفسى يكون ليا لقمة عيش عشان أعرف أصرف عليهم".
وعن حب الناس فى المنطقة لها، قالت: "حب الناس من عند ربنا، يمكن عشان بربى ولادى".
وقالت إنها فكرت فى مشروعات كثيرة مثل محل "أعلاف أو مجمدات"، لتحقق مؤسسة "حياة كريمة" حلم "أم خالد"، بتأجير محل لها لمدة 6 أشهر وملء المحل بالبضاعة.
وعلقت "أم خالد": "مش عارفة أقول إيه، عاجزة عن الشكر، شكرا سيادة الريس، شكرا حياة كريمة، وبشكركم نيابة عن ولادى".
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