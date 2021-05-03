سفير روسيا بالقاهرة: نعمل على وصول الرحلات للغردقة وشرم الشيخ فى أقرب وقت

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الروسى بالقاهرة غيورغى بوريسينكو، أن السلطات الروسية تعمل على استئناف الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية فى أقرب وقت، مؤكدا أن مطارى شرم الشيخ والغردقة قاما بعمل كبير لزيادة الإجراءات الأمنية.





وقال بوريسينكو فى تصريحات صحفية، على هامش زيارة قام بها إلى مدينة الغردقة، أوردتها وكالة "سبوتنيك"، إنه وفقا لتعليمات الرئيس، تعمل السلطات الجوية على استئناف الرحلات، ونعمل ما يمكن لحدوث ذلك فى أقرب وقت ممكن، مضيفا : "هناك عمل كبير تم من قبل مطارى الغردقة وشرم الشيخ بهدف زيادة الإجراءات الأمنية". وزار السفير الروسى فى القاهرة، غيورغى بوريسينكو، اليوم الاثنين، مدينة الغردقة، والتقى بمحافظ البحر الأحمر، وفيكتور فوروباييف القنصل الروسى فى مدينة الغردقة، لبحث الاستعدادات المتعلقة بعودة الطيران الروسى لمدينة الغردقة مرة أخرى بعد انقطاع دام لـ 6 سنوات.

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