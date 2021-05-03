فيديو.. مجدى عاشور: ليلة القدر تعادل 84 سنة عبادة

جدة - نرمين السيد - وأوضح عاشور، خلال حديثه فى برنامج "دقيقة رمضانية" المعروض عبر دوت الخليج، أن مكانة ليلة القدر عظيمة، حيث نزل فيها القرآن الكريم، والعبادة فيها أعظم من 84 سنة عبادة.
وأشار إلى أن الملائكة تنزل إلى الأرض فى تلك الليلة المباركة، وتلتقى أنوار الأرض بأنوار السماء، كما أن الدعاء فيها مجاب، وهى لمن صادفها وصادفته باب سعادة من العام للعام الذى يليه.
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