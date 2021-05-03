سفير روسيا بالقاهرة: بدء الرحلات في يونيو.. ومصر الأكثر أمنا  

تفقد السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، صباح اليوم، مطار الغردقة، وعددا من الفنادق والمعالم بالمدينة، كما التقى عددا من الجالية الروسية المقيمة بالمدينة، وذلك خلال زيارته التي التقى خلالها اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وذلك بحضور فيكتور فوروباييف القنصل الروسي بمدينة الغردقة.

وعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا بأحد الفنادق، صرح خلاله السفير الروسي بأن العلاقة المصرية الروسية تشهد تقاربا شديدا في وجهات النظر تجاه أغلب القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكان للتوافق بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، دورا كبيرا في عودة السياحة الروسية لمصر، خاصة وأن مصر حليف دائم لدولة روسيا، وهناك تعاون وثيق بين البلدين.

وأضاف بوريسينكو، أن الفترة الماضية شهدت تشاورا بين الحكومتين وجهودا وعمل مضني أثمرت عن الوصول لترخاب روسي باستئناف الطيران لمصر، تزامنا مع تطبيق إجراءات اتفق عليها الرئيسين وأهمها الحفاظ على سلامة السائحين الروس، مؤكدا أن مصر تجنبت سيناريو انتشار فيروس كورونا بشكل مدمر كما يحدث مثلا في الهند، واتخذت إجراءات قوية أبقت على مدنها السياحية آمنة، كما تسير بخطى ثابتة تجاه حماية الشعب من فيروس كورونا المستجد الذي تعاني منه دول العالم.

وأعلن سفير موسكو، أن السياحة الروسية ستعود بشكل كامل خلال شهر من الآن، وتحديدًا بداية شهر يونيو المقبل، وذلك بعد إنهاء كافة الاستعدادات والتنسيق بين الشركات المصرية والروسية، متابعا: "موسكو تتابع جهود الدولة المصرية التي تسير نحو التنمية الحقيقة خاصة مع وجود حليفنا القوي الرئيس عبدالفتاح السيسي، القادر على مواجهة التحديات التي تواجه بلاده".

وشدد على الرغبة الجامحة لدى السائحين الروس لزيارة المنتجعات المصرية في اقرب وقت، مؤكدًا أنها من أكثر الوجهات السياحية جذبًا لهم، وأن هناك ما يقرب من 20 ألف مواطن روسي مقيمين بالغردقة إقامة شبه دائمه من الجالية الروسية.

وتوقع توافد أعدادا كبيرة من الروس فور بدء تشغيل خطوط الطيران المباشر لمصر، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة المصرية من إجراءات صحية وأمنية، يجعل مصر من أولي المقاصد السياحية للروس في الفترة الحالية والمقبلة.