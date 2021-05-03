”الزراعة”: رصد 65 مركزا مخالفا لبيع الأدوية البيطرية 

قامت مديريات الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله موسعة في 12 محافظة وهي (الشرقية، كفر الشيخ، القاهرة، الفيوم، المنوفية، بنى سويف، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة، الإسماعيلية، قنا، السويس) للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقامت الحملة بالمرور والتفتيش على 275 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر أبريل وتم رصد 65 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وتم إصدار (17) قرار إداري لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (49) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية- المنوفية – الدقهلية – بنى سويف – الإسكندرية- الإسماعيلية – كفر الشيخ – قنا – القاهرة – الفيوم - البحيرة)، تم عمل (5) محاضر (جنح) بمحافظات: بنى سويف والمنوفية وكفر الشيخ وعدد (5) محاضر إدارية بمحافظات: الشرقية – السويس.

تم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (6) مركز بيطري مخالف بمحافظات: القاهرة – الدقهلية.

ومن جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.