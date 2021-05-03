/629704/جوارديولا-ندخل-لقاء-الإياب-والفريق-ناسي-نتيجة-الذهاب

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، علي لاعبي فريقة العمل علي الفوز في الغد، وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي له قبل لقاء الغد امام فريق باريس سان جيرمان، في مباراة إياب الدور النصف نهائي لدوري أبطال أوروبا، علي ملعب الاتحاد.

قال بيب جوارديولا:" ممتن لوجودي في هذا الدور، نريد تقديم مباراة جيدة غداً، وقلت للاعبين لاتفكروا في هذه المباراة كثيراً، فقط اعملوا على الفوز في هذه المباراة، نحن لدينا فقط افضلية صغيرة من مباراة الذهاب".

جوارديولا: عن أهمية المباراة

‏وأكمل :" وعن أهمية المباراة لا اعرف، انها المرة الاولى لأغلب الفريق وانا اعرف مالذي نلعب لأجله، في هذه الادوار لايجب ان تُظهر الكثير من المشاعر، فقط يجب ان تبقى هادئاً وتعرف ماعليك فعله".

‏وزاد :" بناءً على خبرتي فإن ادوار نصف النهائي صعبة دائماً، انت تدخل مباراة الإياب بناءً على نتيجتك في الذهاب وتنسى ماعليك القيام به للفوز بالمباراة، ودائماً يكون الامر هكذا، ولكن النهائي مختلف تماماً، هو ليس اكثر سهولة ولكنه مختلف تماماً عن مباراة إياب نصف النهائي ".

موقف لاعبي الفريق في المباراة:

وأضاف: ”جميع اللاعبين جاهزين لـ لقاء باريس، بإستثناء إريك جارسيا، ولابورت لعب بشكل رائع في المباريات الاخيرة، اداءه كان مثالي مع ستونز او مع دياز، ناثان كان استثنائي، جارسيا، انت تعرف رأيي عنه، هو لن يقدم اداء سيء ابداً، انهم جيدون ويتواصلون بشكل رائع معاً ".

‏وأختتم : " وعن التعلم من الاقصاءات السابقة لا اعرف هل حقاً بالإمكان تطبيقها في هذه البطولة وفي هذه اللحظات، ولكن الامر يعتمد على الخبرة، احب ان يكون لدينا شعور بشأن الخسارة ولكن كيف سيكون التصرف حينها لا اعرف".