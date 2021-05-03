ضل راجل الحلقة 21.. أبرز الأحداث المثيرة

ترقب الجمهور عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 21 لمعرفة ما سيدور بين هدى -نيرمين الفقي- والدة شهد ومنيرة والدة هيثم -محمد يسري- بعد مواجهتها بأن ابنها هو والد الجنين الذي تحمله شهد -رنا رئيس- ببطنها، وما السبب الذي جعلها تخطو تلك الخطوة وهل ستتمكن من تحقيق ما ذهبت لأجله أم ستذهب مجهوداتها سدى.

دوت الخليج يرصد ملخص أحداث الحلقة 21 من مسلسل ضل راجل للنجم ياسر جلال، الذي يعرض على فضائية قنوات الحياة في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

والدة محمد يسري تطرد نيرمين الفقي

استهلت الأحداث بتوسل هدى إلى والدة هيثم بحضور أماني والدة نادين أن تساعدها في إخراج زوجها جلال -ياسر جلال- من السجن وأكدت لها أنها لا تريد اعتراف ابنها بالجنين الذي تحمله شهد، لكن كل ما تريده هو عودة زوجها إلى بيته، فقامت الأخيرة بتحذيرها بذكر اسم ابنها في أي موضوع ومن ثم قامت بطردهما.

محمود عبد المغني يصل لطرف الخيط في قضية ياسر جلال

أجرى يوسف -محمود عبد المغني- معاينة بمنزل المجني عليه خميس العتري، وأثناء خروجه من منزل القتيل لاحظ وجود كاميرا “بكشك” موجود على ناصية الشارع الذي ينتهي بمنزل خميس، وبتفريغ الكاميرا ظهر زينهم مشاويري وهو يخرج من بيت القتيل وهو ذاته الذي راه يوسف مع عمرو -محمد عادل- صديق هيثم، فذهب الأخير وأعطى هذا الفيديو لوكيل النيابه حتى يجري تحقيق مع زينهم.

خال ياسر جلال يتعرض للسرقة

استيقظ سلطان خال جلال ولم يجد زوجته شروق بالمنزل وعندما نظر إلى خزانتها وجدها فارغة، فهرول مسرعًا ليطمئن على ماله فلم يجده، ونزل كالمجنون ليفتش عنها، ومن ثم استلقى قطار واتجه إلى بلد أهلها.

محمد يسري يحاول التأثير على رنا رئيس

تلقت شهد -رنا رئيس- مكالمة هاتفية من سليم، ولكنها لم تجيب وأخبر الطبيبة ملك -نور اللبنانية- بذلك فنصحتها بأن تحظره.

زواج محمد عادل من والدة صديقه محمد يسري

عقد عمرو ووالدة سليم قرانهما وتزوجا دون علم نجلها سليم، وهذا بتخطيط من عمرو مع زوجته الأولى ليستولي على الشركة.

محمد عادل ينتابه القلق بعد وصول الشرطة لبيت القاتل

حدد يوسف مكان إقامة زينهم المتورط في قتل خميس واتجه إليه ولكنه لم يجده بعد أن سافر وغادر المنزل، وعلم عمرو بذلك فدخل في حالة من التوتر.

زغلول يستغل سجن ياسر جلال ويزور في أوراق رسمية

انتهت أحداث مسلسل ضل راجل الحلقة 21 بحصول زغلول-مجدي فكري- زوج شقيقة جلال على عقد بيع مزور لشقة جلال من قبل المحامي الخاص به وأحضر من خلاله الشرطة لأسرة جلال، التي أعطتهم مهلة أسبوع لإخلاء الشقة وتسليمها لزغلول، فيقع الخبر عليهم كالصاعقة.