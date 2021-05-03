خاص  لـ دوت الخليج.. البرلمان يستدعي لجنة الزمالك الأسبوع المقبل بحضور وزير الرياضة

/629707/خاص -لـ-تحيا-مصر-البرلمان-يستدعي-لجنة-الزمالك-الأسبوع-المقبل-بحضور-وزير-الرياضة

قالت مصادر خاصة لـ دوت الخليج ، أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، تلقت طلبًا من النائب حازم إمام، عضو مجلس النواب،وعضو لجنة الشباب والرياضة، لاستدعاء لجنة إدارة الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز، لمقر المجلس، ومناقشتها فى التحديات والإشكاليات التى تواجه نادي الزمالك، بجانب ما يتم من حاله تخبط وتراجع فى النتائج للألعاب المختلفة وخاصة كرة القدم.

لجنة الزمالك أمام البرلمان

المصادر التى تحدثت لـ دوت الخليج ، قالت أن الاستدعاء المنتظر للجنة بحسب الطلب المقدم من النائب حازم إمام، سيكون بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، مؤكدة علي أن جلسات البرلمان ستعو فى 9مايو2021، وهيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة ستحدد الموعد المحدد لهذا الاستدعاء مع عودة الجلسات، ومن المنتظر أن يتم مناقشة اللجنة والوزير في كل إشكاليات نادي الزمالك ومحاولة المساعده فى تقديم حلول لكل هذه الإشكاليات.

النائب حازم إمام يطلب إستدعاء لجنة الزمالك أمام البرلمان

النائب حازم إمام عضو لجنة الشباب والرياضة مقدم طلب الاستدعاء جاء من منطلق كونه أحد رموز وأبناء نادي الزمالك، ويري أنه من الأهمية بأن يكون هناك متابعة من جانب مجلس النواب علي أداء اللجنة الثلاثية خاصة بعد حالة التخبط الكبيرة التى يعيشها النادي فى ظل إدارة اللجنة، ومن ثم تقدم بالطلب وسيتم مناقشته خلال الأسبوع المقبل بحضور اللجنة الثلاثية ووزير الشباب أشرف صبحي.

يشار إلي أن اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك عقدت اجتماعا طارئا، أمس لمناقشة الموقف من التجاوزات التى شهدتها الساحة الرياضية فى حق النادى بالعديد من الملفات، وناقشت اللجنة عدم الالتزام باللائحة بشأن بطولة دورى مواليد 1999 لكرة القدم والتى توجب اعتبار الزمالك فائزا بالبطولة، فيما تمت ترضية ناد آخر دون وجه حق، والعقوبة الموقعة على اللاعب إمام عاشور والادعاء بعدم تقديم استئناف ضد العقوبة، وهو الأمر الذى يؤكد توجه اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تجاه ناد بعينه، والموقف المشبوه من محاولة إخفاء التظلم المقدم من النادي.

لجنة الزمالك غاضبة

توقيع عقوبات على فريق السلة بالمخالفة للوائح وحرمان الزمالك من حقه باعتباره فائزا بمباراة الأهلي، على الرغم من أن الزمالك قام بإخلاء المدرجات، منح لقب بطولة كأس مصر لكرة اليد فى الموسم الماضى للنادى الأهلى دون سند قانونى لتضيع فرصة المنافسة الرياضية الشريفة على اللقب ،تعيين حكام لمباريات الزمالك فى كرة القدم لهم مواقف سابقة معادية للزمالك.

وأكدت إدارة النادى حرصها الكامل على الحفاظ على حقوق النادى فإنها سوف تسلك كافة الطرق اللازمة لذلك ومن بينها تقديم شكوى للجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة للتحقيق فى تلك الوقائع كل فيما يخصه مع الحفاظ على حق اللجوء لأى جهة أخرى للحصول على حق النادى غير منقوص التأكيد على وجوب التحقيق فى تلك الوقائع وإعلام النادى بنتيجة التحقيق قبل استئناف المباريات فى تلك الألعاب .