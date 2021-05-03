دوت الخليج يرصد كشف حساب النائب نادر مصطفى خلال 120 يوم عمل برلماني

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تحتفظ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكوادر مميزة تمتلك مخزونًا علميًا واسعًا وممتدًا، ولها خبرة فى العمل السياسي، ومن أبرزها النائب نادر مصطفى، صاحب أول استجواب فى البرلمان خلال الفصل التشريعي الثانى، والذى كان مقدمًا تجاه وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

مؤهلات علمية وعملية هائلة يملكها النائب نادر مصطفى، الذى برز مدافعًا منذ الفصل التشريعي الأول عن حقوق المواطنين ومخلصًا لقضاياهم وفقًا لما تم رصده من مجهودات فى كشف الحساب الذى أعده موقع دوت الخليج الإخبارى.

تاريخ من العمل السياسي والصحفى

ينبثق النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، من عائلة عسكرية فهو ابن للمقدم مصطفى أحمد صديق، والذى كان ضابطا بالحرس الجمهوري، وهو ما بدى على عضو البرلمان من جدية وانضباط فى الكثير من الأمور والمواقف.

أولى اهتمامًا بالغًا منذ شبابه بالعمل الصحفى والدراسة فى العلوم السياسية، حيث أتم تعليمه الأساسي بمدرسة مركز ههيا الثانوية للبنين محافظة الشرقية، وحصل علي بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية شعبة سياسة جامعة القاهرة، ومن ثم تمكن من نيل درجة الدكتوراة فى العلوم السياسية، عام 2010 من الهند عن "كيفية إحداث الديمقراطية والتنمية" دراسة مقارنة مصر بالهند.

‏وعمل أيضًا صحفيًا بجريدة الجمهورية، وشغل منصب رئيس القسم الدبلوماسي، كما جاء نائبًا لرئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية والأمنية، الذى أسسه اللواء الراحل سامح سيف ‏اليزل بعد ثورة 25 يناير‎.

بداية مبشرة وقوية

يرصد دوت الخليج فى التقرير التالى أبرز مجهودات النائب نادر مصطفى، صاحب أول استجواب فى مجلس النواب، ضد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، والذى كان سببًا فى إرغامه على تقديمه الاستقالة.

نجح النائب نادر مصطفى، فى انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، ليحصل على منصب وكيل اللجنة، وكان قد أكد فى الثاني عشر من يناير الماضى، على رغبته فى تحسين أوضاع الإعلام فى مصر، وذلك من خلال تنمية الوعى الوطني والارتقاء بالثقافة والعمل على تنقية الأفكار المتطرفة.

وفقًا لما أراد الانطلاق منه، وجد النائب نادر مصطفى، أن الرغبة العامة لهذا التطلع فى تحسين وضع الإعلام يتعارض وبشكل فادح مع ما هو منفذ، ولذا تقدم استجوابًا فى البرلمان ضد وزير الدولة للإعلام، راصدًا العديد من الإحصائيات والمستندات، وهو ما تم قبوله فى الجلسة العامة، ومن ثم استقال الوزير.

فى الثامن عشر من شهر يناير، كانت بداية تقعيل مجلس النواب، لأدواته الرقابية، حيث تم استدعاء رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى، ومن جانبه قال النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معلقًا على البيان الذى تم تقديمه فى الجلسة العامة:" مصر تتقدم بشكل كبير اقتصاديًا، حيث تبوأت المرتبة الثانية عالميًا من حيث النمو، وهذا أمر مفرح، خاصة فى ظل أجواء اقتصادية صعبة".

كما أكد عضو مجلس النواب، نادر مصطفى، على أن تحسين أحوال المواطنين هى رغبة ملحة لدى نواب الشعب، مؤكدًا على أنه من الضرورى أن يكون هناك تواصلًا وربط من جانب الدولة النواب.

19 يناير، شن النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب، هجومًا حادًا على وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، متهمًا إياه بعدم تقديم أى جديد منذ توليه منصبه. كما اتهم النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، الوزير بأنه كان السبب في العداء بين الهيئات الإعلامية الثلاثة «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- الهيئة الوطنية للإعلام- الهيئة الوطنية للصحافة».

وأيضًا وجه النائب نادر مصطفى اتهاما آخرا للوزير، قائلا:«انتجت فيلم هز وسط البلد، وتم شراء شقق في العجوزة علشان تكون الخلفية في التصوير نيلية». كما طالب النائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والاعلام والآثار، بالتحقيق في ملف شراء وزير الدولة لشؤون الاعلام بعض الشقق علي الفرع الثاني من النيل.

وقال وكيل اللجنة: "عاوزين نعرف سعر الشقق دي ايه ولماذا تم الشراء، وهل تم الشراء طبقا للقانون والدستور، ولا العملية مشيت إزاي؟

19 يناير، وجه النائب نادر مصطفى اتهامًا صريحًا إلى وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، حيث قال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى:" هناك شبهة إهدار مال عام وفساد فى ملف موفنبيك.

كما طالب وزير الدولة للإعلام برد الأموال التى حصل عليها خلال رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأشار أيضًا إلى أن الوزير قام بخطوة مريبة، وهى زيادة راتبه إلى 100 ألف جنيه شهريًا.

انطلاقًا من حرصه على تحسين أحوال المهنة، وتطورها تحدث النائب الصحفى نادر مصطفى فى مجلس النواب، قائلًا:" إن وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، سبب أساسي فى التباعد والفرقة بين الوزارة والصحفيين والإعلاميين والهيئات الإعلامية والصحفية.

فى بداية شهر فبراير، وجه النائب نادر مصطفي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، بمجلس النواب، انتقادات حادة لوزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب قائلا:" ليس من الجائز أن نقف أمام الأرقام التى عرضها الوزير دون التطرق إلى البعد الاجتماعى، وحجم الانفاق، وحالة المواطن بشكل عام، والذى تناساها التقرير، قائلا:" لقد اختزلت البعد الاجتماعي".

وقال النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، إن مواد القوانين التى تم تقديمها من قبل الوزارة، قد جاءت فى سياق الترهيب، مما أثر بالسلب على الاستثمار وعلى الحصيلة التى ندفع منها للخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة.

واوضح النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، لأول مرة فى تاريخنا أن يتم اتهام مسؤول بحجم رئيس مصلحة الجمارك والضرائب، قائلا: هل تيقنا أنه لن يتكرر الخطأ هذا المرة، هل راجعنا غياب المنظومة المنضبطه التى تؤثر على باقي الخدمات، أكبر جريمة فساد فى «الضرائب» تمت فى عهدك.

30 مارس، كان مجلس النواب قد قرر تحديد موعد استجواب مقدم من النائب نادر مصطفى الموجه إلى وزير الدولة للإعلام.

وقال النائب في الاستجواب الذي سيترتب عليه سحب الثقة من الوزير اذا وافق المجلس عليه، أن «هيكل» فشل في اداء مهام منصبه المكلف بها كوزير للدولة للإعلام، وارتكب مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون .

فى اليوم ذاته استقبل موقع تحيام مصر الإخبارى، النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، للحديث عن مضمون الاستجواب ومساره، وأهم الملاحظات المذكورة فيه.

وقال خلال ندوة موقع دوت الخليج:" لابد أن يكون هناك حرص بشأن تفعيل الأدوات الرقابية، وإذا تطلب الأمر أعنف وأخشن الأدوات لابد أن تتم علي وجه السرعة، وهو ما تحقق مع حالة الفوضي الإعلامية فى مصر والفشل والتقصير، والتي تمت من جانب وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذي وضعنا فى موقف حرج بعد بيانه الغير مرضي عن أداء وزارته ورفض جميع النواب له، حيث تحدث فى الجلسة نحو 28 نائب رافضين له، ولم يتحدث له أحد بإيجابية وعقب ذلك أحال المجلس البيان للجنة الإعلام الذي شهد نفس حالة الرفض وتم الانتهاء لتقرير شامل بالمستندات وإحالته لهيئة مكتب المجلس لوضعه بالجلسة العامة ومناقشته بحضور الوزير وتم إخطاره مرتين حتي جلسة أمس الثلاثاء ولكن دون أن يحضر.

دور خدمي واسع

نظم النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب، العديد من اللقاءات مع المواطنين، لبحث مشاكل الدائرة والإطلاع على أبرز المشاكل، وقدم الكثير من طلبات الإحاطة والطلبات إلى الجهات التنفيذية، ونرصد فى التقرير أبرز تلك الخدمات والمجهودات التى قام بها النائب.

23 يناير، قام النائب نادر مصطفى، بلقاء مع عدد من أهالي قرية العلاقمة لبحث آخر مطالبهم والتقدم بها فى البرلمان.

كما توجه النائب نادر مصطفى، إلى كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والخاص باقتراح إنشاء مصنع لتدوير المخلفات يخدم مركز ههيا.

وأيضًا شارك رفقة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتفقد عدد من مشروعات بورسعيد الصناعية.

وأشاد النائب رفقة الوفد المشارك بالطفرة الصناعية على أرض بورسعيد من خلال مشاهدة المصانع العملاقة علي ارض الواقع والتقدم التكنولوجي وكذلك جودة المنتجات، مؤكدين على أهمية الطفرة الصناعية ببورسعيد فى دعم الاقتصاد و غزو الأسواق المحلية والأوربية.

كما أشاد بالطفرة التنموية فى الأسواق الحضارية على أرض بورسعيد والتى تعبر عن رغبة القيادة السياسية فى تحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين ، والارتقاء بمستوى الخدمات التى تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر.

والتقى أيضًا فى مطلع شهر فبراير مع الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمقر الهيئة بالجيزة، وقد نقل الدكتور نادر مطالب أهل مركز ههيا ومحافظة الشرقية بشكل عام للسيد الدكتور محمد جاد، وقد وعد رئيس الهيئة ببحث مطالب الدائرة والعمل على حلها، وخصوصا شكوى قرية العلاقمة المطالبة بعودة عمل نقطة الإسعاف بالقرية مرة أخرى، وتوفير خدمة إسعافية لائقة.

وفي إطار حرص النائب نادر مصطفى على الاهتمام بتطوير منظومة الخدمات الصحية بمحافظة الشرقية، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، قام الدكتور نادر مصطفى بزيارة الدكتور محمد عبد المقصود معاون وزيرة الصحة للشئون المالية، وقد ناقش معه الموقف التنفيذي لمعهد كبد ههيا، وموعد افتتاحه، كذلك تطوير مستشفى ههيا المركزي، وتزويدها بأجهزة طبية حديثة.

يبذل النائب نادر مصطفى وفقًا لما رصده موقع دوت الخليج الإخبارى مجهودًا كبيرًا سواء على المستوى الخدمي أو التشريعي، وهو ما حاولنا رصده رغم اتساعه فى التقرير المذكور.