طارق يحي: «مفيش حد بيتخلي عن الزمالك»

أكد طارق يحي لاعب الزمالك الزمالك السابق وزلاعب المنتخب الأول الأسبق، أنه لم يطلب من مجلس الزمالك السابق والحالي أي منصب في النادي، وجاء ذلك في لقاء علي قناة أون تايم سبورت مع أـحمد شوبير في برنامج " أقر وأعترف" المبث خلال شهر رمضان.

قال: " قضيت كتير في الزمالك في مسيرتي الكروية وفي مناصب متعددة في النادي بعد إعتزالي عن كرة القدم، ولم أطلب من الزمالك أي مناصب".

وأضاف:" مفيش حد عدي علي الزمالك من نجومة الحاليين ولا نجومة السابقين، وتخلي عن النادي سواء كلاعب أو كمنصب".

وأردف: " لجنة الزمالك السابقة، لها وجهة نظر مختلفة في التعامل مع، حرمان بعض نجوم الفريق من دخول النادي، ولها وجهة نظر في بعض لاعبي القلعبة البيضاء في تمثيل النادي".

واختتم: " أمير مرتضي منصور في البداية مكنتش موافق عليه علشان مكنتش اعرفه، بس دلوقتي بعد مشفت حماسة ونجاحة، أتمني انه يرجع تاني ويواصل عملة".