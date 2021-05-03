فيديو- رجال حول الرسول.. الأزهرى: عمر بن الخطاب عاقب المحتكرين بنفيّهم

وقال الأزهرى، إن المجتمع فى عهد عمر بن الخطاب لم يكن بسيطا، وقد تبدو هذه الصورة للوهلة الأولى، ولكن بعد الغوص فى التجربة نجد مجتمع بقياس عصره مجتمع متقدم ودولة مبنية على أسس علمية.
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن سيدنا عمر بن الخطاب أول من عمل "تقرير ذمة مالية" للمسؤولين، مؤكدًا أن المسؤول الذى يحصل على ثروة بصورة غير شرعية كان "عمر" ينحيه عن الوظيفة فورا.
وأوضح أن سيدنا عمر، أصلح الأرض بشق الأنهار وإنشاء الجسور، وأمر بشق خليج أمير المؤمنين وهو أول خليج يربط نهر النيل بخليج السويس من أجل نقل البضائع من البحر الأحمر إلى المتوسط عبر نهر النيل، كما نظم شؤون البريد وضبط الأسعار فى الأسواق وعاقب المحتكرين بنفيهم من البلاد ومنع أهل مكة من التوسع فى البناء أو أن يكون للشخص الواحد أكثر من بابين للدار من أجل توفير مكان لخيم الوافدين فى العمرة والحج، كما وسع الحرم المكى وحماه من السيول، وتابع الحجيج وأمن عودتهم لبلادهم.
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