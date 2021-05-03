سفير روسيا بالقاهرة: الرئيس السيسى يصنع تنمية حقيقية بمصر

جدة - نرمين السيد - قال السفير الروسى بالقاهرة، غيورغى بوريسينكو، اليوم الاثنين، أثناء زيارته لمدينة الغردقة، إنه هناك تعاون كبير بين روسيا ومصر فى المجال السياحى، مشيرًا إلى أن التقارب المصرى الروسى يسير بخطى ثابتة.





وأكد السفير الروسى، فى تصريحات صحفية، أنه هناك جهود كبيرة تتخذها الدولة المصرية لتطوير العديد من المناطق المصرية وإحداث تنمية فى كل المجالات، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يصنع تنمية حقيقية، بجانب قدرته على مواجهة التحديات.

وشدد على أن مصر تتخذ كل الجهود لحماية مواطنيها من فيروس كورونا، ومنع تفشى الفيروس والحد من انتشاره، موضحًا أنه هناك اعتبارات لعودة السياحة الروسية فهناك اتفاق بين الرئيسين السيسى وبوتين على عودة الرحلات وستكون فى القريب العاجل الرحلات الروسية فى الغردقة، للاستمتاع بجمال الطبيعة المصرية.

وذكر السفير الروسى أن هناك تنسيقا تم بينه وبين محافظ البحرالأحمر لترتيب العديد من الإجراءات والتسهيلات لعودة الرحلات، وتمت مناقشة كافة الأمور التى تخص الجالية الروسية المقيمة بالغردقة.

ومن جهته، قال القنصل الروسى بالغردقة فكتور فوروباييف، إنه من المقرر وصول السفير العالم لدولة روسيا الاتحادية بالقاهرة السفير جيورجى بوريسينكو، لمدينة الغردقة غدًا الإثنين، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات والترتيبات اللازمة عقب قرار استئناف الرحلات الروسية إلى مديتنى الغردقة وشرم الشيخ بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات.

وأضاف القنصل الروسى بالغردقة، أنه سيكون هناك لقاء بين السفير الروسى بالقاهرة ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، لبحث آخر الاستعدادات وتبادل وجهات النظر بشأن عودة الرحلات السياحية.

وتابع القنصل الروسى بالغردقة، أن السياح الروس يتطلعون إلى زيارة الغردقة فى أقرب وقت، مؤكدًا أنها من أكثر الوجهات السياحية جذبًا لهم، وأن هناك ما يقرب من 20 ألف مواطن روسى مقيمين بالغردقة إقامة شبه دائمة من الجالية الروسية.

واستطرد القنصل الروسى، أنه بعد قرار عودة الطيران المباشر بين البلدين سيكون هناك وصول لأعداد كبيرة من الروس، لافتًا إلى أن ما تقوم به الحكومة المصرية من إجراءات وأعمال وقائية لمكافحة ومنع تفشى فيروس كورونا أمر هام، وهناك تقدم مستمر فى عملية المكافحة لمنع انتشار الفيروس، بجانب تلقيح العاملين بالقطاع السياحى، وهو الأمر الذى يجعل مصر من أولى المقاصد السياحية للروس فى الفترة الحالية والمقبلة.