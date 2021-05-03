وزير الأوقاف يصرف 5 آلاف جنيه للقائمين على مشروع صكوك الأضاحى ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف بنى سويف، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، على أن تقدم المديرية مذكرة بأسماء المشاركين فى المشروع ومكافأة كل منهم لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

للمشاركة فى المشروع يمكن الاتصال أو أرسل رسالة "طلب صك" عبر الواتس آب على أى من الأرقام التالية: "01144463951 – 01202527258 – 01120857330"، متضمنة "الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك"، أو سجل عبر الرابط التالى http://ar.awkafonline.com/?page_id، أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحى الأوقاف التالية: "جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزى المصرى – بنك مصر – البنك الأهلى المصرى – البنك الزراعى المصرى – البريد المصرى – فورى".