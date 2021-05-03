إخوان كاذبون.. مصدر أمني ينفي شن حملة اعتقالات في كرداسة

نفى مصدرأمنى صحة ما أذاعته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن تنفيذ حملة اعتقالات واسعة بقرية كرداسة على خلفية تشييع جنازات بعض المنفذ بهم أحكام الإعدام منذ أيام من أبناء القرية .
وأكد المصدر أن تلك الشائعات محاولة يأسة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامهم ومنصاتهم الترويجية على التواصل الإجتماعي لنشرالأكاذيب فى أوساط الرأى العام .
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