/629711/4-ملفات-ساخنة-تنتظر-مجلس-الزمالك-في-جلسة-استدعاء-البرلمان

يبدو أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تطورات سريعة في ملف أزمة نادي الزمالك، بعد أن بدأ حازم إمام عضو مجلس النواب، ونجم القلعة البيضاء السابق، تحركاته لمحاولة إيجاد حلول للمشاكل العديدة التي تعرضت لها اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي، وتراجع نتائج فريق الكرة، الأمر الذي وصل لحد إصدار بيان عاجل هددت فيه اللجنة بوقف النشاط الرياضي في الزمالك .

ومن المقرر حسبما انفرد موقع «دوت الخليج» أن تحضر اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، لمناقشة كل الملفات التي تواجه النادي، بعد أن تقدم حازم إمام بطلب رسمي لإستدعاء مجلس الزمالك ومعرفة تفاصيل وكواليس ما حدث دال جدران ميت عقبة، ومحاولة إيجاد حلول لكل الأزمات، لمنع دخول النادي في نفق المشاكل، ووضع حد لحالة التدهور الملحوظة التي تعانيها القلعة البيضاء .

مجلس الزمالك أمام البرلمان

ومن المنتظر أن تعقد لجنة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمود حسين، جلسة مناقشة مع اللجنة الثلاثية للزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، وبحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، لمناقشة عدة ملفات أهمهما الأزمة المالية التي يمر بها النادي، والطرق التي وضعتها اللجنة لسد النفقات التي تحتاجها مختلف فرق النادي، ومعرفة مستجدات ملف الفرع الجديد للنادي، والمقرر إنشائه في مدينة 6 أكتوبر .

مجلس الزمالك أمام البرلمان في جلسة ساخنة

كما تقرر أن تتم مناقشة لجنة الزمالك في كواليس وأسرار البيان الصادر في ساعة مبكرة من صباح اليوم، والذي اتهمت فيه اللجنة بعض الاتحادات الرياضية مثل اتحاد الكرة واليد باتخاذ قرارات مخالفة للوائح ولا تحقق العدالة الرياضية، بجانب مناقشة ملف مديونات النادي لدى الجهات المختلفة، حيث يسعى البرلمان لإتخاذ اجراءات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لمنح النادي مهلة طويلة الأمد لسداد ديونه لصالح الجهات الحكومية الأخرى، وخاصة الأوقاف والإسكان والكهرباء .

كانت مصادر خاصة لـ دوت الخليج ، قد أكدت أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، تلقت طلبًا من النائب حازم إمام، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الشباب والرياضة، لاستدعاء لجنة إدارة الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز، لمقر المجلس، ومناقشتها فى التحديات والإشكاليات التى تواجه نادي الزمالك، بجانب ما يتم من حاله تخبط وتراجع فى النتائج للألعاب المختلفة وخاصة كرة القدم.