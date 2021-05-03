/629712/طارق-يحي-أنا-أحسن-منك-ياشوبير-في-الإعلام-والزمالك-مغلطش-مع-كارتيرون

كشف طارق يحي عن مشوارة الإعلامي علي الشاشة العربية فيمختلف المجال، وجاء ذلك في لقاء علي قناة أون تايم سبورت مع أحمد شوبير في برنامج " أقر وأعترف" المبث خلال شهر رمضان.

قال: " قدمت العديد من البرامج التلفزيونية، في مختلف المجالات وحققت نجحات كتيرة في عالم الإعلام".

وأضاف: " في مجال التقديم الإعلامي انا أشطر منك ياشوبير في هذا المجال، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة".

وأردف: " في رسالتي للجمهور قدمت محتوي ورسالتي وصلتي للجهور، وكانوا بيوصلوا لحالة هيستيرية".

وزاد: " قدمت برنامج تحليلي في العديد من المباريات، وأنت مقدمتش حاجه خالص في التحليل، والعديد من البرامج المتنوعة".

واكمل:" حسن شحاته قدم الكثير لنادي الزمالك، والمفروض الزمالك يكرمه، علي ماقدمة للفريق سواء في فترة ممارسة كرة القدم أو المجال التدريبي".

وواصل: " كارتيرون لما رجع للزمالك، النادي مغلطش في عودته، لان باتشيكو كان ضعيف فنياً ومن النحية الشخصية كانت ضعيفة مع لاعبي الفريق".

وأختتم: " جيمي باتشيكو علي حد علمي وعلي ماوصلني، أنه مكنش مسيطر علي لاعبي الفريق وفي وضع التشكيل، وفي بعض القرارات الفنية".