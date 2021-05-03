محمد رجب ينضم لملحمة الاختيار 2

أعلن الفنان المصري محمد رجب انضمامه كضيف شرف لمسلسل الاختيار 2، الذي يعرض على فضائية قناة "ON E" في تمام الساعة 9:30 مساءً.

دوت الخليج يرصد انضمام الفنان محمد رجب لكتيبة الاختيار 2، الذي أحدث ضجة عارمة وتصدر قائمة تريند "تويتر" العالمي منذ انطلاق الحلقة الأولى.

محمد رجب بصحبة كريم عبد العزيز

نشر رجب صورة له برفقة كريم عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصورة والفيديوهات الشهير"انستجرام"، وظهر فيها الاثنان وهما يحتضنان كل منهما الآخر.

أعرب رجب عن سعادته بمشاركته في العمل قائلًا: "أخويا وحبيبي وعشرة العمر.. ألف مليون مبروك المسلسل.. شرف لي أني شاركت في مسلسل الاختيار 2".

ضيوف شرف الاختيار 2

شارك عدد كبير من نجوم الوسط الفني كضيوف شرف في مسلسل الاختيار 2" منذ أن انطلق عرضه، ومن أبرز هؤلاء النجوم أشرف عبد الباقي الذي جسد شخصية اللواء محمد جبر، أحمد فهمي الذي ظهر كضابط قوات خاصة في الحلقات الأولى من المسلسل، فضلًا عن هشام ماجد وأحمد العوضي.

كواليس الاختيار 2

يتناول مسلسل الاختيار 2 حياة ضباط الشرطة اللذين استشهدوا في الفترة ما بين 2012 وحتى 2020، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إنچي المقدم، رياض الخولي، بشرى، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، أحمد داش و أحمد سعيد عبد الغني، تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

محمد رجب في الجزء الأول من مسلسل الاختيار

ومن الجدير بالذكر، أن محمد رجب شارك أيضًا في الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني المنقضي بدور ضابط جيش، والعمل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، محمود حافظ، أحمد فؤاد سليم وإسلام حافظ.