تموين الإسكندرية: توريد أكثر من 28 ألف طن من الأقماح المحلية

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعد الله، فى تصريح، اليوم الإثنين، أنه تم استقبال القمح المحلى من قبل اللجان المشكلة من مندوبى التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والشركة المسوقة وجمعية القبانية.
وأعلنت مديرية التموين، فى وقت سابق، تشكيل ٦ لجان لاستقبال الأقماح المحلية الموردة بزيادة عدد اللجان عن العام الماضى.
واستعدت المديرية بالصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة؛ لاستقبال وتخزين الأقماح، والتى تتمثل فى الأقماح الموردة بصومعة برج العرب، والتى تبلغ سعتها 90 ألف طن، وصومعة مجمع السلام، والتى تبلغ سعتها 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط، والتى تبلغ سعتها 60 ألف طن، وصومعة الناصرية، والتى تبلغ سعتها 60 ألف طن.
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