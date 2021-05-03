اللهم أعنا.. فضل ليلة القدر

جدة - نرمين السيد - قال فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن اقتراب فراق هذا الشهر الفضيل دليل على رفع حالة الاستنفار مثلما كان يفعل الرسول، صل الله عليه، يعلن الاستنفار هو وأهل بيته.





وذكر "علام"، فى برنامجه المذاع على الراديو 9090 فى رمضان 2021، حديث عائشة رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَر"، وكان يُوصف "حال النبى فى هذه الليالى يجتهد فى العشر الأواخر ما لا يجتهد فى غيره". وأشار إلى أنّه "يكفى أن فى العشر الأواخر فيها ليلة القدر التى تكون العبادة فيها خيرًا من ألف شهر، هى التى نزل فيها القرآن الكريم؛ وقال النبى عنها إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة القدر فمن حُرم منها فقد حُرم الخير كله". وأنهى حديثه بـ"كان الرسول يلتمس ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان؛ فإذا علمنا هذا الخير العظيم؛ فلنتقدى برسول الله صلى الله عليه وسلم". ثم اختتم البرنامج بالدعاء: "يا قاضِى الحَاجَاتْ أكْرمنى بِأنْواع الخَيْرات...اللهم صلِّ أفضل صلاةٍ على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم"

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