صور.. التضامن: تطعيم 180 مسنًا بلا مأوى فى الشرقية

جدة - نرمين السيد -

جاء ذلك خلال البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بكبار السن، وحصولهم على اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وقالت وزارة التضامن، فى بيان لها، إنّه "تم تطعيم 180 مسنًا من بينهم 138 رجلًا 42 سيدة، بالإضافة للعاملين بالدار وعددهم 80 موظفًا.