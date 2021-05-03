فيديو: ولاد الأصول.. زهيرة عابدين أم الأطباء النموذج الذى لن يتكرر

جدة - نرمين السيد - تحدث الإعلامى محمد على خير، فى الحلقة الـ21 من برنامج "ولاد الأصول"، عبر الراديو 9090، عن حكاية سيدة عندما توفت كتبت عنها الصحافة العالمية قائلة "نموذج لا يمكن أن يتكرر" لسيرة حياتها المليئة بأعمال الخير والتى ارتقت إلى مرتبة الأسطورة.





وتناول خير، خلال الحلقة قصة السيدة "زهيرة عابدين"، والتى أطلق عليها أم الأطباء رغم أنها ليست أول طبيبة مصرية، لافتًا إلى أنها ولدت في يونيو 1917، فى أسرة ارستقراطية وكان والدها عضوا فى البرلمان، وتم إرسالها لحفظ القرآن الكريم فى صغرها ودخلت مدارس الراهبات ثم المدرسة السنية فى المرحلة الثانوية، مضيفًا: "كل ده كان غريب، لأن التعليم مكنش منتشر للولاد فما بالك بالبنات"، وفى 1936 حصلت على الثانوية وكانت الأولى على القطر المصرى كله، وهو ما دفع أهلها إلى إدخالها كلية الطب، وتفوقت فى الجامعة وكانت من أوئل الدفعة ونجحت فى مصر، وسافرت إلى إنجلتزا لدراسة الزمالة بالجمعية الطبية بإنجلترا.

وأوضح أنها نجحت بتفوق وكانت أول طبيبة عربية تحصل على هذه الشهادة وتحصل على زمالة كلية الأطباء الملكية بلندن، وعادت إلى مصر عام 1949، وكانت أول طبيبة يسمح لها بالتدريس في الجامعات المصرية.

وأوضح أن زهيرة عابدين، لاحظت أن هناك طلبة لا يجدون سكن وقد يترك بعضهم التعليم بسبب المصاريف، فأنشأت دار للطلبة المغتريبين ودار للطالبات المغتربات من خارج القاهرة وخصصت وقف لإعانة الأرامل.

ولفت إلى أنها تخصصت فى الأطفال والرماتيزم وأنشات جمعية أصدقاء مرضى روماتيزم القلب عام 1957، وعينتها جامعة القاهرة أستاذ كورس طب المجتمع، ولها 120 بحثا علميا، وفى 2002 رحلت عن عالمنا بعد صراع من المرض.