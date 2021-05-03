/629715/صور-محمد-شريف--أيام-الشقاوة--تثير-السوشيال-ميديا

أثار محمد شريف لاعب النادي الأهلي الحالي الجدل عبر منصات التواصل الإجتماعي، وذلك بعد ظهور العديد من الصور القديمة للاعب في فترة الدراسة وقبل الإنضمام لصفوف نادي إنبي وبالتالي الإنتقال لصفوف القلعة الحمراء.

واستطاع دوت الخليج الحصول على نسخة من صور محمد شريف القديمة أثناء فترة الدراسة الثانوية للاعب، وفي بدايات الإنضمام لنادي وادي دجلة، الأمر الذي لقى إنتشار واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وأظهرت الصور أن محمد شريف لاعب النادي الأهلي أنشا الحساب الشخصي له عبر الفيس بوك قبل عام 2013، حيث حمل أسم الحساب الشخصي للاعب " Ana Asln Moz" ، ليواصل رواد السوشيال ميديا السخرية من اللاعب بعد إنتشار الصور لمهاجم المنتخب المصري.

صور محمد شريف على مواقع التواصل الإجتماعي

ويخوض محمد شريف مواجهة هامة مع الأهلي أمام غزل الحلة في إطار منافسات الدوري الممتاز، و تقام المباراة بين الأهلي و الزمالك غدا في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة على ستاد المحلة في مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز على زعيم الفلاحين وتضيق الخناق مع الزمالك متصدر ترتيب الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدخل المارد الأحمر بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد كوكا - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط : عمرو السولية - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل غزل المحلة المتوقع أمام الأهلي

في حراسة المرمي: عمرو شعبان محمد فتح الله - أحمد عيد - هاني عادل - فتحي مبروك هشام بلحة - إسلام فؤاد - خالد الإخميمي بسام ماهر - أحمد الشيخ - محمد كارم.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.