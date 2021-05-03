ويل سميث يثير سخرية السوشيال ميديا بسبب «الكرش»

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لاقى النجم الأمريكي، ويل سميث، حملة واسعة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، سبب صورة أظهرت وزنه الزائد، الأمر الذي جعله أداه للفكاهة.

دوت الخليج يرصد تعليقات الجمهور الساخرة على زيادة وزن ويل سميث، وهو يرتدي ملابس البحر خلال الحظر بسبب فيروس «كورونا» المستجد، وبدا فيها بكرش.

النجم الأمريكي ويل سميث يتعرض للسخرية بسب زيادة وزنه

نشر النجم الأمريكي ويل سميث المعروف ببطولته أفلام حركة شهيرة مثل «Bad Boys» و«Gemini Man» و«I'm Legend»، وعلق عليها قائلًا: «أنا في أسوأ قوام لي بحياتي».

سرعان ما انتشرت صورة ويل سميث الجديدة على نطاق واسع، والتي أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب وزنه الزائد، حيث تنوعت التعليقات بين: “مش لوحدك يا ويل..مش لوحدك يا خويا”.

وعلق آخر على صورة ويل سميث، قائلًا: “تعالى في حضن اخوك يا فواز لبس الشتاء كان ساتر كتير”، وهناك العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أخذوا يدونون الحيل التي من شأنها شفط بطنه التي ظهرت بهذا الشكل، حيث أرجعوا السبب إلى غلق الصالات الرياضية بسبب فيروس كورونا وغيرها من الأسباب الساخرة.

الجدير بالذكر، أن صورة ويل سميث التي ظهر فيها بوزن زائد على أكثر من 3 ملايين إعجاب بعد مرور 10 ساعات فقط على نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستغرام».