/629717/أحمد-سعد-يحيي-فرح-طليقته-سمية-الخشاب على-محمد-رمضان

فجر الفنان محمد رمضان مفاجأة من العيار التقيل قبل عرض مسلسل موسى الحلقة 21، حيث نشر صور تجمعه مع حلاوتهم التي تجسدها سمية الخشاب بفستان الزفاف من كواليس زفافهما في الحلقة القادمة، وبتواجد المطرب أحمد سعد طليق الفنانة سمية الخشاب والذي من المقرر أنه سيحيي لهم الفرح ، كتب "رمضان": "الليلة فرحة موسى.. مستني رأيكم في الحلقة 21 من ملحمة موسى".

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل زفاف محمد رمضان على سمية الخشاب في مسلسل موسى الحلقة 21.

مسلسل موسى الحلقة 21

وظهر على المطرب أحمد سعد الفرحة والابتسامة العريضة من خلال مجموعة الصور التي نشرها الفنان محمد رمضان، حيث لا يمانع احمد سعد من إحياء حفل الزفاف، متجاهلًا أزماته الشخصية مع طليقته سمية الخشاب، ونشر صورته وهو يرقص بالعصا والجلباب الصعيدي من كواليس الفرح وعلق عليها:" فرح موسى فرحنا كلنا..مبروك عليك ياحبيب قلبي".

توالت تعليقات رواد التواصل الاجتماعي فور نشر الصور، وجاءت مليئة بالذهول والدهشة من اختيار محمد رمضان لأحمد سعد بالأخص لهذة المناسبة في مسلسل موسى، مترقبين عرض مسلسل موسى الحلقة 21 لمعرفة المزيد من التفاصيل.

ويذكر أن، مسلسل موسى من بطولة الفنان محمد رمضان، هبة مجدي، سمية الخشاب، ورياض الخولي، ومفيد عاشور، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.