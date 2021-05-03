فرج عامر مهاجما اتحاد الكرة: الحكام «ستراضي» الزمالك أمام سموحة ؟! «صور»

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كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مفاجأة بشأن حكام مباراة الفريق السكندري والزمالك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك عبر الحساب الشخصي له عبر الفيس بوك.

وكتب فرج عامر : " مع كامل الإحترام للزمالك ، ولكن قلقا من ترضية لجنة الحكام بطريقة الشيئ لزوم الشيئ ، هل شكوي الزمالك من الحكام هتقع علي دماغ سموحًة يوم الاحد القادمً؟ اتمني لا ".

فرج عامر يحذف تويته بعد نشرها بثواني

وواصل عامر: " خلينا نروح للباسكت في إخر لقاء لسموحة في كرة السلة وجال بصالة الزمالك اقتحم جمهور الزمالك الصالة ليمنع فوز سسموحة الذي كان متقدما في الثواني الاخيرة".

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في الدوري

ودخل الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من : حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما.

ويجلس على مقاعد الزمالك أمام بيراميدز : جنش ، محمد عبد الغني ، محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، حازم إمام ، إسلام جابر، أحمد نادر السيد ، سيف الدين الجزيري ، شيكابالا ، مروان حمدي.

قائمة الزمالك أمام بيراميدز

ويدخل الفريق السماوي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : شريف أكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

خط الهجوم: جون انطوي.

وكان الفرنسي كارتيرون قد قرر ضم قائمة لمواجة بيراميدز مكونة من :

في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.

بينما دخل بيراميدز مباراة الزمالك بقائمة مكونة من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري .

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - عمر جابر - إيريك تراوري -.

خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان - جون أنطوي .