إيهاب توفيق باكيًا: ضهرى اتكسر بموت أبويا «فيديو»

/629719/إيهاب-توفيق-باكيا-ضهرى-اتكسر-بموت-أبويا-فيديو

تحدث الفنان إيهاب توفيق، فى برنامج شيخ الحارة، الذى تقدمه الإعلامية والمخرجة إيناس الدغيدي، على فضائية القاهرة والناس، حول طموحاته وآماله المقبلة.

إيهاب توفيق: ضهرى اتكسر بموت أبويا

وعن وفاة أبيه، قال الفنان إيهاب توفيق:" كان موقف صعب لما دخلت الفيلا والنار مولعة، دخلت على الأوضة اللى فيها "بابا" ولقيته للأسف اتخنق من الدخان ومات، وماكنتش مصدق لكنه قدر ربنا".

إيهاب توفيق يتحدث عن قصة وفاة والده

وتابع الفنان إيهاب توفيق:" الدور اللى هو ساكن فيها كلها تفحمت ما عدا الأوضة اللى هو فيها، ودى حكمة من عند ربنا".

وأضاف الفنان إيهاب توفيق:" مهما كنت كبير وعلى درجة من الشهرة، موت الأب يكسر الضهر ويقطم الوسط، وأنا مفتقد كل حاجة، فوجوده فى الدنيا كان أسعد حاجة، وأنا متأكد أنه فى مكان أحسن من اللى احنا فيه بكتير".

جاء ذلك خلال برنامج «شيخ الحارة» التى تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، والذى يتناول مواجهة لعدد من الفنانيين والإعلاميين، ومواجهتهم بالذكريات وطموحاتهم وآمالهم المقبلة.