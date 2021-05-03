القليوبية تمنع إقامة أى احتفالات خلال شم النسيم للحد من كورونا

وأشار المحافظ، فى بيان له اليوم الإثنين، إلى أنه لديه ثقة فى وعى وحكمة المواطن وأن لديه قناعة بأهمية تلك الإجراءات المنفذة، لحمايته وأهله ومجتمعه وأنه سيكون عاملًا مساعدًا وليس معوقًا لجهود الدولة التى لا تدخر جهدًا فى سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن.
وشدد الهجان على رؤساء المدن بالمرور الدورى من خلال اللجان المعنية على الكافتيريات والمولات التجارية وغيرها، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع منع أى صور للتجمعات، حرصًا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا".
وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين وعدم التواجد بالحدائق خلال أعياد شم النسيم ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس "كورونا" المستجد.
وناشد المحافظ كل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس "كورونا"، محفزًا إياهم بأهمية الإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد الفيروس حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع.
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