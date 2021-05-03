القليوبية تمنع إقامة أى احتفالات خلال شم النسيم للحد من كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع إقامة أى احتفالات أو فعاليات جماهيرية خلال شم النسيم للحد من انتشار فيروس "كورونا"، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية فى جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة.





وأشار المحافظ، فى بيان له اليوم الإثنين، إلى أنه لديه ثقة فى وعى وحكمة المواطن وأن لديه قناعة بأهمية تلك الإجراءات المنفذة، لحمايته وأهله ومجتمعه وأنه سيكون عاملًا مساعدًا وليس معوقًا لجهود الدولة التى لا تدخر جهدًا فى سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن.

وشدد الهجان على رؤساء المدن بالمرور الدورى من خلال اللجان المعنية على الكافتيريات والمولات التجارية وغيرها، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع منع أى صور للتجمعات، حرصًا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا".

وأشاد المحافظ بالتزام المواطنين وعدم التواجد بالحدائق خلال أعياد شم النسيم ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس "كورونا" المستجد.

وناشد المحافظ كل المواطنين على مستوى المحافظة بأهمية استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الدولة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس "كورونا"، محفزًا إياهم بأهمية الإسراع فى التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة للحصول على اللقاح ضد الفيروس حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع.