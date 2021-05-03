المحلة.. تحرير 86 محضر مخالفات متنوعة وتطهير 85 مسجدا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، محمد عبد الوهاب، أنَّ حملات المرور على المحال التجارية والمقاهى والمطاعم والكافتيريات خلال الأسبوع الجارى، أسفرت عن تحرير 86 محضرًا لمخالفات متنوعة.





وأوضح عبد الوهاب، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن المحاضر الـ86 جاءت بواقع: 50 محضرًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، و18 محضرًا إشغال طريق و16 محضر بيئة و2 محضر نظافة. وأكد تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحلات التجارية والمقاهى؛ للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المُستجد. وفى إطار متابعة أعمال التطهير، تم تطهير 85 مسجدًا و16 موقف سيارات سرفيس و42 سيارة سرفيس و16 مقرًا للوحدات المحلية و46 شارعًا و4 مقار وحدات صحية والعديد من مقار المصالح الحكومية.

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