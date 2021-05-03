بث مباشر.. صلاة عشاء وتراويح الليلة الـ22 من رمضان

جدة - نرمين السيد - تقدم صفحة الأزهر الشريف، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بثا مباشرا لصلاة التراويح لليلة 22 من شهر رمضان بالجامع الأزهر.



جدة - نرمين السيد - تقدم صفحة الأزهر الشريف، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بثا مباشرا لصلاة التراويح لليلة 22 من شهر رمضان بالجامع الأزهر. وتقام صلاة التراويح وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعى.

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